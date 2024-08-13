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01:03, 13 августа 2024Россия

Взрыв и пожар произошли в российском городе

В Екатеринбурге произошли взрыв и пожар

Недалеко от улицы Металлургов в Екатеринбурге произошли взрыв и пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, в российском городе был слышен взрыв, после чего местные жители заметили пожар. Пламя видно с расстояния в несколько километров.

Издание E1.RU уточнило, что пожар произошел в коллективном саду. Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров. В ликвидации бедствия участвуют 13 сотрудников МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар произошел в жилом доме с мансардой в подмосковной Лобне. В результате три человека были госпитализированы, в том числе мужчина с ожогами.

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      Евгений Силаев
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