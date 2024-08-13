Взрывы и пожар в крупном российском городе сняли на видео

В сети появились кадры взрывов и пожара в Екатеринбурге

В сети появились кадры со звуками взрывов и мощным пожаром у улицы Металлургов в Екатеринбурге. Его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны языки пламени и дым от огня, поднимающийся к небу. На фоне пожара слышны непрекращающиеся звуки, похожие на взрывы.

О случившемся в Екатеринбурге стало известно в ночь на вторник, 13 августа. Как рассказали очевидцы, в российском городе был слышен взрыв, после чего местные жители заметили пожар. Предварительно, огонь распространился в коллективном саду, его площадь составила 250 квадратных метров.

Ранее два человека не выжили при пожаре в жилом доме с мансардой в подмосковной Лобне. Еще три человека пострадали.