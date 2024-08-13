Из российского региона на границе с Украиной за сутки эвакуировали 2 тысячи человек

За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали 2 тысячи человек

За сутки из районов российского региона, граничащих с Украиной, эвакуировали две тысячи человек. Речь идет о Курской области, сообщили в МЧС, передает ТАСС.

Как доложил на пресс-брифинге оперативного штаба заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров, люди выезжали из приграничья как самостоятельно, так и организованными колоннами.

По словам Шарова, на сегодняшний день в пунктах временного размещения находятся 8 тысяч человек, из них более 2,2 тысячи — дети.

Врио губернатора приграничного региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что по состоянию на 12 августа из Курской области эвакуировали 121 тысячу человек.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются уже неделю. По последним данным, под контролем украинских формирований в российском регионе находятся 28 населенных пунктов. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.