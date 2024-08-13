Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:23, 13 августа 2024Россия

Из российского региона на границе с Украиной за сутки эвакуировали 2 тысячи человек

За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали 2 тысячи человек

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

За сутки из районов российского региона, граничащих с Украиной, эвакуировали две тысячи человек. Речь идет о Курской области, сообщили в МЧС, передает ТАСС.

Как доложил на пресс-брифинге оперативного штаба заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров, люди выезжали из приграничья как самостоятельно, так и организованными колоннами.

По словам Шарова, на сегодняшний день в пунктах временного размещения находятся 8 тысяч человек, из них более 2,2 тысячи — дети.

Материалы по теме:
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой. Чего они ждут и что происходит на границе?
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой.Чего они ждут и что происходит на границе?
12 августа 2024
Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
Падение ракеты в Курске и бои на границе.Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
11 августа 2024
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
10 августа 2024

Врио губернатора приграничного региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что по состоянию на 12 августа из Курской области эвакуировали 121 тысячу человек.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются уже неделю. По последним данным, под контролем украинских формирований в российском регионе находятся 28 населенных пунктов. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Одна из бригад ВСУ заявила о заходе ВС России в Торецк

      Шесть российских регионов подключились к московской медплатформе с ИИ

      Россиянам рассказали о желающих получать много без переработок «инопланетянах»

      Звезда «Ворониных» ответила на критику ее фото в мини-юбке и чулках

      Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 раскрыли новые подробности игры

      Отпуск мечты супружеской пары превратился в ад из-за потопа в роскошной гостинице

      Обвиняемых в нанесении девушке 100 ножевых ранений в петербургской квартире арестовали

      В Польше заявили о сопровождении истребителями F-16 российского самолета над Балтикой

      Информацию о попавших в плен ВСУ сотрудниках ФСИН России назвали фейком

      В Британии рассказали о попадании ВСУ в ловушку в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше