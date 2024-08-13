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20:14, 13 августа 2024Ценности

Жена Эрнста опубликовала фото в бикини

Жена Константина Эрнста Софья показала фигуру в бикини на фото

Фото: @sofyapavlovna

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста актриса Софья показала фигуру в купальнике на фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда сериала «Содержанки» посетила родной город Санкт-Петербург. Вместе с подругой она отправилась на Финский залив, где снялась в бикини, повернувшись вполоборота к камере.

«Лето, любимый город, опаленный солнцем, и любимые люди рядом — формула моего личного счастья», — указала в подписи артистка.

Ранее 65-летняя вдова советского и российского художника-модельера Валентина Юдашкина Марина отдохнула в бикини на яхте.

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      Карина Черных
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