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12:59, 14 августа 2024Россия

12-летний российский школьник выпил энергетик и оказался на грани инсульта

В Свердловской области школьник выпил энергетик и оказался на грани инсульта

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Свердловской области 12-летний школьник выпил энергетик и оказался на грани инсульта. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, российский учащийся употребил две банки напитка. После на протяжении двух ночей он чувствовал себя плохо — у мальчика были сильные приступы головной боли. Кроме того, у него онемела половина туловища.

Ребенка доставили в районную больницу, где врачи диагностировали предынсультное состояние.

В Минздраве Свердловской области разъяснили, что врачи провели очистку организма и, как нормализовалось состояние, отпустили юного пациента.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Санкт-Петербурга 12-летняя школьница оказалась в реанимации после прогулки с подругой и дворником-мигрантом. Девочки 12 и 14 лет без взрослых находились во дворе дома и встретили иностранного специалиста. Мужчина предложил школьницам выпить пиво — компания отправилась за спиртным в соседний магазин.

После дворник напросился домой к старшей девочке. На лестнице ее подруге стало плохо, иностранец помог донести несовершеннолетнюю до квартиры.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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