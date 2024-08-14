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09:23, 14 августа 2024Ценности

53-летняя ведущая снялась обнаженной для календаря Pirelli

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Популярная американская ведущая индийского происхождения, модель и актриса Падма Лакшми снялась в откровенном виде для календаря Pirelli 2025. Соответствующие снимки с бэкстейджа приводит издание Daily Mail.

На размещенном фото 53-летняя знаменитость предстала в прозрачном черном платье без нижнего белья. Звезда позировала перед камерой, прикрыв руками обнаженную грудь.

Отмечается, что в съемке, помимо Лакшми, участвовали звезда телесериала «Эйфория», актриса Хантер Шафер, актеры Джон Бойега, Венсан Кассель, модель Конни Флеминг, певица Элоди и другие знаменитости. Автором снимков для календаря стал фотограф из Нью-Йорка Итан Джеймс Грин.

Ранее в июне сообщалось, что Падма Лакшми показала фигуру в комплекте нижнего белья из ассортимента бренда для плюс-сайз-женщин.

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      Мария Винар
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