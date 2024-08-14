Бакальчук объяснил долги компании перед Wildberries

Владислав Бакальчук объяснил задолженность «ВБ Девелопмент» авансами

Учредитель «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности проектного подразделения Wildberries в 30 миллиардов рублей. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Бакальчук объяснил задолженность «ВБ Девелопмент» авансами. Он подчеркнул, что компания строит более трех миллионов квадратных метров складских помещений на сумму более 120 миллиардов рублей.

«Кредиторская задолженность возникает из-за того, что субподрядчикам нужно заплатить аванс за работу и закупку материалов, а как только компания закончит работу, которую она делает быстро и качественно, так эта задолженность сразу исчезнет», — отметил он.

Ранее сообщалось, что основанная Бакальчуком «ВБ Девелопмент» задолжала Wildberries более 30 миллиардов рублей. Кредиторская задолженность проектного подразделения возникла из-за несвоевременного ввода в эксплуатацию логистических центров в регионах, отметили в компании.