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05:14, 14 августа 2024Экономика

Бакальчук объяснил долги компании перед Wildberries

Владислав Бакальчук объяснил задолженность «ВБ Девелопмент» авансами

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Учредитель «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности проектного подразделения Wildberries в 30 миллиардов рублей. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Бакальчук объяснил задолженность «ВБ Девелопмент» авансами. Он подчеркнул, что компания строит более трех миллионов квадратных метров складских помещений на сумму более 120 миллиардов рублей.

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«Кредиторская задолженность возникает из-за того, что субподрядчикам нужно заплатить аванс за работу и закупку материалов, а как только компания закончит работу, которую она делает быстро и качественно, так эта задолженность сразу исчезнет», — отметил он.

Ранее сообщалось, что основанная Бакальчуком «ВБ Девелопмент» задолжала Wildberries более 30 миллиардов рублей. Кредиторская задолженность проектного подразделения возникла из-за несвоевременного ввода в эксплуатацию логистических центров в регионах, отметили в компании.

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      Марина Совина
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