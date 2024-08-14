Благотворительная организация раздала бездомным конфеты с метамфетамином

В Новой Зеландии бездомным раздали конфеты со смертельной дозой метамфетамина

Благотворительная организация из Новой Зеландии случайно распространила среди бездомных конфеты с потенциально смертельной дозой метамфетамина. Об этом сообщает BBC News.

Сладости, пожертвованные одним из местных жителей, вложили в продовольственные посылки. Упакованные под брендом малайзийской компании Rinda конфеты расфасовали в 400 посылок и раздали. Спустя шесть недель трех человек госпитализировали из-за передозировки метамфетамином. После этого полиция начала экстренно связываться с получателями посылок, чтобы вернуть опасные конфеты.

По данным Новозеландского фонда лекарств, в каждой конфете содержание наркотика было в 300 раз больше, чем в обычной дозе, которую можно купить на черном рынке. Представитель благотворительной организации отметил, что случай может быть связан с наркотрафиком — наркотики замаскировали под конфеты, чтобы перевезти через границу.

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