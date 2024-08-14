Домохозяйкам посоветовали положить в холодильник одну вещь

«ТутНовости»: кухонная губка помогает бороться со скоплением влаги

Со скоплением влаги в ящиках для овощей в холодильнике можно бороться с помощью поролоновой губки. Таким советом с домохозяйками поделились эксперты «ТутНовости».

Губку в ящике рекомендуется оставить на пару дней. Она будет впитывать влагу, благодаря чему на дне ящика не будет появляться вода и овощи дольше сохранят свежесть. Губку следует менять раз в несколько дней.

Другой способ борьбы с конденсатом, о котором рассказали эксперты, — регулярно извлекать ящики и протирать их сухой тряпкой.

Ранее домохозяек призвали использовать чеснок для дезинфекции унитаза. Для приготовления средства потребуется измельчить продукт и приготовить отвар.