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19:43, 14 августа 2024Экономика

Домохозяйкам посоветовали положить в холодильник одну вещь

«ТутНовости»: кухонная губка помогает бороться со скоплением влаги

Фото: nrd / Unsplash

Со скоплением влаги в ящиках для овощей в холодильнике можно бороться с помощью поролоновой губки. Таким советом с домохозяйками поделились эксперты «ТутНовости».

Губку в ящике рекомендуется оставить на пару дней. Она будет впитывать влагу, благодаря чему на дне ящика не будет появляться вода и овощи дольше сохранят свежесть. Губку следует менять раз в несколько дней.

Другой способ борьбы с конденсатом, о котором рассказали эксперты, — регулярно извлекать ящики и протирать их сухой тряпкой.

Ранее домохозяек призвали использовать чеснок для дезинфекции унитаза. Для приготовления средства потребуется измельчить продукт и приготовить отвар.

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      Мария Черкасова
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