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09:01, 14 августа 2024Путешествия

Двое мужчин изнасиловали туристку на улице популярного курорта Европы

Фото: caroline doove / Unsplash

В Португалии двое мужчин напали на 50-летнюю ирландскую туристку на улице и изнасиловали ее. Об этом сообщает The Sun.

Полиция популярного европейского курорта Албуфейра получила звонок о случившемся около часа ночи в понедельник, 12 августа. Ирландку доставила в больницу бригада скорой помощи.

Сейчас проводится расследование для установления личностей предполагаемых насильников. Полиция опрашивает возможных свидетелей и просматривает записи с камер видеонаблюдения.

Ранее швейцарец изнасиловал мальчика-подростка в туалете закусочной на Майорке, Испания. Инцидент произошел в ресторане Магалуфа, где 4 августа проходила вечеринка. Туда 17-летний британский турист попал после прогулки с друзьями.

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      Марк Успенский
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