Двое мужчин изнасиловали туристку на улице популярного курорта Европы

В Португалии двое мужчин напали на 50-летнюю ирландскую туристку на улице и изнасиловали ее. Об этом сообщает The Sun.

Полиция популярного европейского курорта Албуфейра получила звонок о случившемся около часа ночи в понедельник, 12 августа. Ирландку доставила в больницу бригада скорой помощи.

Сейчас проводится расследование для установления личностей предполагаемых насильников. Полиция опрашивает возможных свидетелей и просматривает записи с камер видеонаблюдения.

Ранее швейцарец изнасиловал мальчика-подростка в туалете закусочной на Майорке, Испания. Инцидент произошел в ресторане Магалуфа, где 4 августа проходила вечеринка. Туда 17-летний британский турист попал после прогулки с друзьями.