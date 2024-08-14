Google отключит в России один из своих облачных сервисов

Google с 9 сентября отключит в России облачный сервис BigQuery

Корпорация Google с 9 сентября отключит в России один из своих облачных сервисов BigQuery. Об этом сообщила в Telegram-канале компания Softline, отслеживающая ограничения в использовании подобных ресурсов.

«Отключение затронет только сервис BigQuery. Google Workspace и Google Cloud продолжают свою работу», — говорится в публикации.

Softline отмечает, что пользователи облака получили уведомления об отключении. Компания обратилась к Google с просьбой уточнить, каких компаний на территории России коснется это ограничение, а также останутся ли сохраненные данные доступными для пользователей.

BigQuery является облачным сервисом для обработки больших массивов информации, он существует более десяти лет и представляет собой единую платформу для анализа и обработки данных.

Ранее Google полностью отключил монетизацию блогерам из России на принадлежащем корпорации видеохостинге YouTube и деактивировал все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия.