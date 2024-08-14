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08:47, 14 августа 2024Мир

Хантер Байден обратился в Госдеп США за помощью для украинской энергокомпании

NYT: Хантер Байден обращался в Госдеп США за помощью для компании Burisma
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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Хантер Байден в период вице-президентства своего отца Джо Байдена обращался в Государственный департамент США за помощью для украинской энергетической компании Burisma. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

В частности, Эбби Лоуэлл, адвокат Байдена признала, что он «спрашивал разных людей» в 2016 году, включая тогдашнего посла США в Италии Джона Филлипса о возможности организовать знакомство представителей украинской компании с президентом итальянского региона Тоскана, где она реализовывала один из своих проектов.

«Никакой встречи не было, никакой проект не был реализован, никаких запросов на что-либо в США не поступало, а была запрошена только встреча в Италии», — подчеркнула юрист.

Однако авторы материала добавили, что подобные действия сына действующего американского президента вызывали беспокойство со стороны Госдепа и Министерства торговли. Однако сам Джо Байден не был в курсе происходящего.

Ранее стало известно, что Хантер Байден получал миллионы долларов от румынского бизнесмена с целью оказывать влияние на правительство США в период, когда его отец занимал пост вице-президента. Как уточнили в прокуратуре, Байден работал на румынского бизнесмена Габриэля Поповичу, находившегося под уголовным преследованием на родине, и стремился «оспорить предъявленные ему обвинения во взятке».

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