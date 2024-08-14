Журналист Боуз обвинил западные СМИ в игнорировании потерь ВСУ в Курской области

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил западные СМИ в игнорировании тяжелых потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом он высказался в посте, опубликованном в соцсети X.

«Западные СМИ игнорируют тяжелые потери Украины. В Курской области уничтожена еще одна украинская диверсионно-разведывательная группа», — заявил Боуз. Он добавил, что российские военнослужащие в качестве трофеев забрали несколько единиц вооружения НАТО, которые использовали ВСУ.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке пожаловался на нападки из-за правды о положении ВСУ в Курской области. По его словам, тот факт, что Украина несет потери в регионе, невыносим для некоторых людей.

14 августа Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении. Как сообщили в ведомстве, за сутки украинская армия лишилась до 270 военнослужащих.