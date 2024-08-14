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15:39, 14 августа 2024Интернет и СМИ

Немецкий журналист пожаловался на нападки из-за правды о потерях ВСУ в Курской области

Репке: правда о потерях ВСУ в Курской области невыносима для некоторых людей

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Немецкий журналист Юлиан Репке пожаловался на нападки из-за правды о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. В посте, опубликованном в соцсети X, он заявил, что правда о потерях ВСУ в регионе невыносима для проукраинских активистов.

«Количество личных нападок и оскорблений, которые я получаю за каждую крупицу информации, которая не нравится проукраинским активистам, поистине поражает. Констатация того факта, что Украина несет потери во время наступления на Курск, кажется невыносимой для некоторых людей», — написал Репке.

Ранее 14 августа Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении. По данным ведомства, украинская армия за минувшие сутки потеряла до 270 военнослужащих.

Перед этим командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области. Он сообщил, что ситуация в регионе находится под контролем Российской армии. По его словам, ВСУ несут большие потери и в технике, и в живой силе.

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      Олег Давыдов
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