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10:15, 14 августа 2024Россия

Командир «Ахмата» рассказал об обстановке в атакованной ВСУ Курской области

Алаудинов заявил, что ВС России завершают блокирование ВСУ в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска завершают блокирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об обстановке в регионе рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России. «Мы завершаем блокирование тех сил и средств, которые зашли на территорию Курской области. И потихоньку начинаем, как говорится, уже закрывать все бреши, которые были», — сообщил Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что ВСУ несут большие потери и в технике, и в живой силе.

Ранее Алаудинов заявил об уничтожении большей части сил ВСУ, зашедших в Курскую область в первом эшелоне. По его словам, большая часть территории, где находились украинские войска, перекрыта и на ней «идет зачистка».

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Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджу. После этого ВСУ начали штурм государственной границы, зайдя на территорию России и взяв под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

ЖЗЛ
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