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15:55, 14 августа 2024Экономика

Индия запланировала начать добычу лития

The Economic Times: Индия планирует начать добычу лития в штате Чхаттисгарх

Фото: Lucas Aguayo Araos / Globallookpress.com

Индия запланировала начать добычу лития на месторождении в районе Катхгора, штат Чхаттисгарх. Об этом со ссылкой на заявление властей региона пишет газета The Economic Times.

Решение о разработке месторождения площадью 250 гектаров было принято после того, как Геологическая служба Индии (GSI) подтвердила высокое содержание лития в этом месте. Как отметил на заседании руководящего органа Национального фонда по разведке полезных ископаемых в Нью-Дели министр здравоохранения штата Шьям Бихари Джайсвал, разработка позволит Чхаттисгарху «внести значительный вклад в превращение Индии к 2047 году в одну из крупнейших мировых экономик».

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Министерство горнодобывающей промышленности республики опубликовало уведомление о приглашении на участие компаний в электронном аукционе на добычу редкоземельных металлов не только в Чхаттисгархе, но в штатах Бихар, Гуджарат, Джаркханд, Одишу, Тамилнад, Уттар-Прадеш, Джамму и Кашмир. Как отмечает издание, в Чхаттисгархе зафиксирован значительный рост доходов от добычи полезных ископаемых, которые составили около 130 миллиардов рупий в 2023-2024 годах, что почти в 30 раз больше, чем аналогичный доход на момент образования штата в 2000 году.

В январе этого года стало известно, что крупные залежи лития обнаружили в Таиланде. Запасы «металла будущего» в азиатской стране оценивают в 14,8 миллиона тонн. Если заявленные объемы лития подтвердятся, Таиланд может занять третье место по величине запасов в мире после Боливии и Аргентины.

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