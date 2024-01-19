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14:06, 19 января 2024Экономика

В азиатской стране обнаружили крупные залежи «металла будущего»

Thai PBS: объемы лития в новых месторождениях в Таиланде оценили в 14,8 млн тонн

Фото: Freedom_wanted / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде обнаружили крупные залежи лития. Запасы «металла будущего» в азиатской стране оценивают в 14,8 миллиона тонн, сообщает местный телеканал Thai PBS.

По словам зампредседателя правительства Радклао Интавонг Суванкири, новые месторождения металла, который используется в производстве аккумуляторов для электромобилей, обнаружены в провинции Пхангнга. Если заявленные объемы лития подтвердятся, Таиланд может занять третье место по величине запасов в мире после Боливии и Аргентины.

Помимо лития, на северо-востоке страны обнаружили крупные залежи натрия, который также используется для изготовления натрий-ионных аккумуляторов. Открытие крупных залежей двух природных элементов позволит повысить конкурентоспособность Таиланда в производстве электромобилей и аккумуляторов и снизит свою зависимость от импорта, отметила представитель властей.

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На фоне принятых программ декарбонизации и роста производства электрокаров с конца 2020 года по ноябрь 2022 года литий подорожал в 15 раз. Спрос на самый ценный металл 2022 года обеспечивала автомобильная промышленность. В конце 2021 года мировой спрос составил 97 тысяч тонн металла, а в 2022 — 130 тысяч тонн при дефиците предложения в 2000 и 5000 тонн соответственно.

Однако несмотря на рост популярности лития цены к ноябрю 2023 года опустились до 18 тысяч долларов за тонну. Причиной стало повышение ставок ведущих центробанков мира и рост цен кредитов. Поэтому объемы инвестиций в отрасли электромобилей снизилась.

Ранее опрошенные CNBC аналитики предсказали, что уже к 2025 году мир может столкнуться с дефицитом лития. Дефицит будет вызван значительным увеличением потребления металла в Китае. «В среднем в 2023-2032 годах ежегодный рост спроса Китая на литий только для электромобилей составит 20,4 процента в годовом исчислении», — отмечают авторы. При этом предложение в КНР увеличится только на шесть процентов за тот же период, и этот показатель не сможет удовлетворить даже треть прогнозируемого спроса.

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      Вячеслав Агапов
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