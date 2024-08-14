К РОС допустили отправку двух модулей на одном корабле

РКК «Энергия»: к РОС на одном ТГКМ ММ можно отправить сразу два модуля

К Российской орбитальной станции (РОС) на одном транспортном грузовом корабле-модуле (ТГКМ ММ) можно отправить сразу два малых модуля — узловой и шлюзовой. Об этом ТАСС на полях международного военно-технического форума «Армия-2024» сообщили в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

В компании допустили, что отправка на одном корабле двух не обладающих собственными двигателями модулей ускорит развертывание перспективной станции и сократит ее стоимость. В РКК добавили, что подобный способ выведения полезной нагрузки был испытан при запуске к Международной космической станции (МКС) в ноябре 2021 года узлового модуля «Причал» в составе корабля «Прогресс-УМ».

Ранее на форуме «Армия-2024» госкорпорация «Роскосмос» показала макет свободнолетающего коммерческого модуля РОС с двумя обзорными иллюминаторами.