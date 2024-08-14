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18:09, 14 августа 2024Наука и техника

К РОС допустили отправку двух модулей на одном корабле

РКК «Энергия»: к РОС на одном ТГКМ ММ можно отправить сразу два модуля

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

К Российской орбитальной станции (РОС) на одном транспортном грузовом корабле-модуле (ТГКМ ММ) можно отправить сразу два малых модуля — узловой и шлюзовой. Об этом ТАСС на полях международного военно-технического форума «Армия-2024» сообщили в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

В компании допустили, что отправка на одном корабле двух не обладающих собственными двигателями модулей ускорит развертывание перспективной станции и сократит ее стоимость. В РКК добавили, что подобный способ выведения полезной нагрузки был испытан при запуске к Международной космической станции (МКС) в ноябре 2021 года узлового модуля «Причал» в составе корабля «Прогресс-УМ».

Ранее на форуме «Армия-2024» госкорпорация «Роскосмос» показала макет свободнолетающего коммерческого модуля РОС с двумя обзорными иллюминаторами.

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      Иван Потапов
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