Кайли Дженнер заметили с Тимоти Шаламе на ее частном самолете

Папарацци заметили Кайли Дженнер с Тимоти Шаламе на ее частном самолете

Папарацци заметили телезвезду Кайли Дженнер с актером Тимоти Шаламе на ее частном самолете. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

Возлюбленных запечатлели выходящими из воздушного судна в Майами. Так, на размещенном фото 27-летняя предпринимательница предстала в белом худи, черных брюках и маске. 28-летний артист, в свою очередь, был одет в шорты, белую футболку и бело-фиолетовую спортивную куртку. Кроме того, на нем присутствовали черная бейсболка и маска.

Ранее сообщалось, что одна деталь на фото Кайли Дженнер указала на присутствие Тимоти Шаламе на ее 27-летии. Тогда пользователи сети обратили внимание на кеды, которые находились в левом нижнем углу кадра.