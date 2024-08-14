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12:49, 14 августа 2024Ценности

Кайли Дженнер заметили с Тимоти Шаламе на ее частном самолете

Папарацци заметили Кайли Дженнер с Тимоти Шаламе на ее частном самолете

Фото: Golden Globes / Legion- Media

Папарацци заметили телезвезду Кайли Дженнер с актером Тимоти Шаламе на ее частном самолете. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

Возлюбленных запечатлели выходящими из воздушного судна в Майами. Так, на размещенном фото 27-летняя предпринимательница предстала в белом худи, черных брюках и маске. 28-летний артист, в свою очередь, был одет в шорты, белую футболку и бело-фиолетовую спортивную куртку. Кроме того, на нем присутствовали черная бейсболка и маска.

Ранее сообщалось, что одна деталь на фото Кайли Дженнер указала на присутствие Тимоти Шаламе на ее 27-летии. Тогда пользователи сети обратили внимание на кеды, которые находились в левом нижнем углу кадра.

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      Мария Винар
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