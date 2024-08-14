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16:16, 14 августа 2024Культура

Кэти Перри попала под следствие в Испании

В Испании расследуют нанесение вреда природе при съемках клипа Кэти Перри

Фото: Yui Mok / Reuters

Певица Кэти Перри находится под следствием в Испании: ее подозревают в нанесении вреда природе во время съемок клипа на трек Lifetimes. Об этом сообщило издание The Gurdian.

В ролике, опубликованном в сети в июле 2024 года, можно заметить кадры, снятые в дюнах С'Эспальмадор, на Ибице. Территория считается полузаповедной.

«Сама по себе съемка там не подпадает под преступление, но клип был снят без соответствующего разрешения. Кроме того, территория, где прошли съемки, огорожена», — сообщил источник из Департамента окружающей среды испанских Балеарских островов.

Ранее сообщалось, что Кэти Перри чуть не попала в неприятную историю с купальником во время отдыха в Италии с Орландо Блумом.

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      Андрей Шеньшаков
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