Командир «Ахмата» описал действия ВСУ на курском направлении словами «где-то окапываются»

Украинские формирования «где-то окапываются» на курском направлении. Такими словами командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов описал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском регионе, передает ТАСС.
«Он [противник] уже потихоньку начинает где-то окапываться, где-то еще что-то для того, чтобы мы его не уничтожили», — заявил Алаудинов.
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По словам генерала, российская армия в ближайшее время намерена перейти в повсеместное наступление, «чтобы полностью уничтожить оставшиеся силы противника».
Ранее Алаудинов заявил об отсутствии у ВСУ желания продвигаться в Курской области. По его словам, ситуация находится под контролем Вооруженных сил России.