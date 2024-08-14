Командир «Ахмата» описал действия ВСУ на курском направлении словами «где-то окапываются»

Алаудинов заявил, что украинские формирования окапываются на курском направлении

Украинские формирования «где-то окапываются» на курском направлении. Такими словами командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов описал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском регионе, передает ТАСС.

«Он [противник] уже потихоньку начинает где-то окапываться, где-то еще что-то для того, чтобы мы его не уничтожили», — заявил Алаудинов.

По словам генерала, российская армия в ближайшее время намерена перейти в повсеместное наступление, «чтобы полностью уничтожить оставшиеся силы противника».

Ранее Алаудинов заявил об отсутствии у ВСУ желания продвигаться в Курской области. По его словам, ситуация находится под контролем Вооруженных сил России.