Mars решила купить крупнейшего производителя чипсов

FT: Mars договорилась о покупке компании выпускающей чипсы Pringles

Компания Mars смогла достичь соглашения о приобретении компании Kellanova — крупнейшего производителя продуктов питания, среди которых чипсы Pringles и хлопья Pop-Tarts. Об этом сообщило издание Financial Times.

Сделка оценивается больше чем в 29 миллиардов долларов. Предполагается, что за каждую акцию Kellanova Mars заплатит 83,50 доллара. Кроме того, новый владелец возьмет на себя шесть миллиардов чистого долга этого бизнеса.

В связи с этим издание напоминает, что Mars является одним из крупнейших в мире семейных предприятий, которое может похвастаться годовым объемом продаж, превышающим 50 миллиардов долларов, и штатом более чем в 150 тысяч человек.

Однако есть мнение, что сделке могут помешать антимонопольные препятствия. Дело в том, что назначенные администрацией президента Джо Байдена органы по надзору за конкуренцией активно выступают против крупных слияний и поглощений.

Ранее сообщалось, что Mars оказалась одной из тех, против кого выдвинула иск компания Х (бывшая Twitter). Гендиректор последней Линда Яккарино объяснила это «систематическим незаконным бойкотом» соцсети. Владелец X Илон Маск назвал происходящее объявлением войны.