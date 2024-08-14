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14:53, 14 августа 2024Экономика

Mars решила купить крупнейшего производителя чипсов

FT: Mars договорилась о покупке компании выпускающей чипсы Pringles

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Компания Mars смогла достичь соглашения о приобретении компании Kellanova — крупнейшего производителя продуктов питания, среди которых чипсы Pringles и хлопья Pop-Tarts. Об этом сообщило издание Financial Times.

Сделка оценивается больше чем в 29 миллиардов долларов. Предполагается, что за каждую акцию Kellanova Mars заплатит 83,50 доллара. Кроме того, новый владелец возьмет на себя шесть миллиардов чистого долга этого бизнеса.

В связи с этим издание напоминает, что Mars является одним из крупнейших в мире семейных предприятий, которое может похвастаться годовым объемом продаж, превышающим 50 миллиардов долларов, и штатом более чем в 150 тысяч человек.

Однако есть мнение, что сделке могут помешать антимонопольные препятствия. Дело в том, что назначенные администрацией президента Джо Байдена органы по надзору за конкуренцией активно выступают против крупных слияний и поглощений.

Ранее сообщалось, что Mars оказалась одной из тех, против кого выдвинула иск компания Х (бывшая Twitter). Гендиректор последней Линда Яккарино объяснила это «систематическим незаконным бойкотом» соцсети. Владелец X Илон Маск назвал происходящее объявлением войны.

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      Кирилл Луцюк
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