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20:51, 14 августа 2024Россия

Минобрнауки изменит квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников

Минобрнауки исключит получение большинства бюджетных мест олимпиадниками

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобрнауки изменит квоту на бюджетные места в российских вузах, чтобы исключить случаи получения большинства бюджетных мест победителями и призерами школьных олимпиад. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, планируется предусмотреть зачисление без вступительных испытаний только для победителей и призеров школьных олимпиад за 11-й класс, а также для школьников первого и второго уровней. Также предполагается определить квоту не более 70 процентов поступающих без вступительных испытаний от общего числа бюджетных мест по каждому направлению подготовки.

Согласно данным Рособрнадзора, количество победителей и призеров олимпиад, которых зачислили без вступительных испытаний в 2024 году, составляет менее двух процентов от общего количества бюджетных мест. «В то же время в нескольких ведущих вузах в этом году возникла ситуация, при которой количество абитуриентов, имеющих право на зачисление без вступительных испытаний, оказалось больше выделенных бюджетных мест», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве считают, что данная ситуация возникла из-за того, что приемные комиссии вузов предоставили право на зачисление без экзаменов для широкого перечня школьных олимпиад.

Ранее в Минобрнауки пришли к выводу, что в 2024 году набор студентов в российские университеты прошел успешнее, чем в прошлом. В текущем году на абитуриентов рассчитано свыше 621 тысячи бюджетных мест, 73 процента из них выделены на российские регионы.

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