Доктор Мясников назвал привычку хуже курения и употребления алкоголя

Врач Мясников заявил, что неправильное питание опаснее, чем курение и алкоголь

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал привычку, которая, по его мнению, является вреднее курения и употребления алкоголя. В беседе с «Общественной службой новостей» он заявил, что неправильное питание несет самую большую опасность для человека.

Мясников сообщил, что хуже всего на здоровье влияют вредные продукты. К ним он, в частности, отнес сосиски, колбасу и сардельки. «Нас убивает именно образ питания. Он ведет нас к онкологии, ожирению, диабету, и с этим надо что-то делать. Это более страшный риск для здоровья, чем алкоголь и курение», — предупредил доктор.

Ранее Мясников раскрыл способ борьбы с депрессией без таблеток. Врач посоветовал тем, кто столкнулся с этим расстройством, заниматься физической активностью.

Перед этим Мясников развеял распространенный миф о боли в горле. По его словам, мороженое не снижает риск развития ангины.