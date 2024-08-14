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20:43, 14 августа 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал привычку хуже курения и употребления алкоголя

Врач Мясников заявил, что неправильное питание опаснее, чем курение и алкоголь

Фото: Omar Hakeem / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал привычку, которая, по его мнению, является вреднее курения и употребления алкоголя. В беседе с «Общественной службой новостей» он заявил, что неправильное питание несет самую большую опасность для человека.

Мясников сообщил, что хуже всего на здоровье влияют вредные продукты. К ним он, в частности, отнес сосиски, колбасу и сардельки. «Нас убивает именно образ питания. Он ведет нас к онкологии, ожирению, диабету, и с этим надо что-то делать. Это более страшный риск для здоровья, чем алкоголь и курение», — предупредил доктор.

Ранее Мясников раскрыл способ борьбы с депрессией без таблеток. Врач посоветовал тем, кто столкнулся с этим расстройством, заниматься физической активностью.

Перед этим Мясников развеял распространенный миф о боли в горле. По его словам, мороженое не снижает риск развития ангины.

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      Олег Давыдов
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