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09:58, 14 августа 2024Мир

На Западе предупредили Украину о проблемах после атаки на Курскую область

WSJ: Украина столкнется с серьезными проблемами после атаки на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с серьезными проблемами после атаки на Курскую область. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на аналитиков.

«Украинские силы столкнутся с серьезными проблемами в поддержании своего вторжения, поскольку линии снабжения удлиняются, а Россия перегруппировывается», — говорится в материале.

Кроме того, эксперты считают, что атака на Курскую область потенциально ослабила оборону Киева, так как «отвлекла скудные войска и военную технику от главной линии фронта».

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на западных чиновников писало, что ВСУ готовили атаку на Курскую область в течение некоторого времени. По словам источников издания, союзники Киева из стран НАТО считают успех Украины маловероятным.

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      Виктория Кондратьева
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