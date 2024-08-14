На Западе предупредили Украину о проблемах после атаки на Курскую область

WSJ: Украина столкнется с серьезными проблемами после атаки на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с серьезными проблемами после атаки на Курскую область. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на аналитиков.

«Украинские силы столкнутся с серьезными проблемами в поддержании своего вторжения, поскольку линии снабжения удлиняются, а Россия перегруппировывается», — говорится в материале.

Кроме того, эксперты считают, что атака на Курскую область потенциально ослабила оборону Киева, так как «отвлекла скудные войска и военную технику от главной линии фронта».

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на западных чиновников писало, что ВСУ готовили атаку на Курскую область в течение некоторого времени. По словам источников издания, союзники Киева из стран НАТО считают успех Украины маловероятным.