На Западе заявили о принуждении Украины к миру вне зависимости от итогов выборов в США

FT: Запад будет принуждать Украину к миру вне зависимости от выборов в США

Запад будет принуждать Украину к миру и началу переговоров с Россией вне зависимости от итогов президентских выборов в США и гипотетической победы бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Киев знает, что на него будет оказываться все большее давление с целью переговоров о прекращении войны, особенно — но не только — если Дональд Трамп вернется в Белый дом после президентских выборов в ноябре», — отмечается в материале.

При этом автор подчеркивает, что характер мирных переговоров и предмет их обсуждения до сих пор остается неясным и многие страны Европы возмущает вариант Трампа по урегулированию конфликта. Однако, как сообщает один из источников среди европейских чиновников, страны Европы не имеют ясных вариантов наращивания военной помощи Киеву. Этот факт может также подтолкнуть к началу мирного процесса.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что НАТО сомневается в способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) удержаться в Курской области, несмотря на публичную поддержку операции Киева. В частности, страны Североатлантического альянса придерживаются осторожной позиции и по принципу «жди и смотри» следят за боевыми действиями.