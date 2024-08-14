На Западе заявили об отсутствии у Европы вариантов военной помощи Украине

FT: Европа не рассматривает варианты существенной военной помощи Украине

На данный момент Европа не рассматривает варианты существенной военной помощи Украине, что лишает ее в среднесрочной перспективе военного потенциала. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Хотя есть "признание", что европейцам придется сделать больше для вооружения Украины, "никакого предметного обсуждения вариантов нет"», — приводит издание слова одного из европейских чиновников.

Отмечается, что страны Запада признают, что при нынешнем уровне военной поддержки у Киева нет «жизнеспособного среднесрочного пути к победе». Тем не менее у стран Европейского союза (ЕС) нет желания наращивать помощь.

Ранее FT сообщала, что Запад будет принуждать Украину к миру и началу переговоров с Россией вне зависимости от итогов президентских выборов в США и гипотетической победы бывшего американского лидера Дональда Трампа. При этом автор материала подчеркивает, что характер мирных переговоров и предмет их обсуждения до сих пор остается неясным и многие страны Европы возмущает вариант Трампа по урегулированию конфликта.