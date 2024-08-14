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09:10, 14 августа 2024Экономика

Назван период самого стремительного обесценивания доллара в XXI веке

РИА Новости: самое мощное обесценивание доллара в XXI веке произошло при Байдене

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Самое сильное обесценивание доллара в XXI веке произошло в период нахождения у власти действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные американского Министерства финансов (Минфина).

Речь идет о периоде наиболее заметного снижения индекса покупательной способности расчетной единицы США. Этот показатель подразумевает количество товаров и услуг, которые можно приобрести на единицу валюты в стране, выпускающей ее.

Аналитики подсчитали, что в период президентства Джо Байдена (за 3,5 года) индекс покупательной способности доллара снизился на 20 процентов, до 55,69 пункта. За 100 пунктов берется начало правления Джорджа Буша-младшего — январь 2001 года. Его президентский срок (до 2008-го) стал следующим по степени падения покупательной способности американской валюты. За восемь лет показатель сократился на 19,9 процента.

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В свою очередь, в период двух президентских сроков Барака Обамы индекс покупательной способности доллара упал на 14,5 процента. При этом наименьшее падение показатель продемонстрировал во время правления Дональда Трампа. Так, в период с 2017 по 2020 год индекс сократился на 8 процентов, резюмировали эксперты.

Несмотря на это, доллар по-прежнему остается ключевой глобальной валютой. По данным Международного валютного фонда (МВФ), доля американской расчетной единицы в структуре мировых резервов по итогам первого квартала 2024 года выросла на 0,41 процентного пункта (п.п.) и достигла отметки 58,85 процента. Ближайшим преследователем с большим отставанием оказался евро. Доля европейской валюты в глобальных резервах за этот период времени снизилась на 0,25 п.п. и опустилась до уровня 19,69 процента.

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      Анатолий Акулов
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