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11:48, 14 августа 2024Мир

В Израиле назвали дату переговоров по Газе

Советник Нетаньяху: переговоры по Газе состоятся 15 августа в Катаре
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Naama Grynbaum / Pool / Reuters

Переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа состоятся 15 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Очередной раунд переговоров должен состояться завтра [15 августа] в Дохе, столице Катара», — заявили в офисе израильского лидера.

По данным советника, делегация Израиля будет возглавлена директором разведывательной службы «Моссад» Давидом Барнеа.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена поставит Саудовской Аравии более 10 тысяч авиабомб ради посредничества Эр-Рияда в мирных переговорах между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

12 августа Германия, Великобритания и Франция поддержали призыв США, Египта и Катара возобновить переговоры по урегулированию конфликта в Газе.

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      Елизавета Мытарева
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