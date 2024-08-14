Невеста Конора Макгрегора показала роскошный подарок от бойца на день рождения

Конор Макгрегор подарил невесте Ди Дэвлин на 37-летие колье за миллионы рублей

Невеста бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора Ди Дэвлин показала роскошный подарок от избранника на день рождения. Соответствующие фото появились на страницах пары в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что влюбленные отметили праздник на собственной яхте стоимостью три миллиона фунтов стерлингов (примерно 349 миллионов рублей). При этом спортсмен украсил судно воздушными шарами и цветами.

Кроме того, он вручил спутнице в честь ее 37-летия колье с бриллиантами французского бренда Cartier. Цена данного ювелирного украшения на официальном сайте марки составляет 105 тысяч фунтов (примерно 12 миллионов рублей).

В январе блогерша-домохозяйка Линда Андраде похвасталась роскошными подарками от мужа-миллионера в честь беременности.