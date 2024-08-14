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15:33, 14 августа 2024Россия

Опальный схиигумен Сергий попросил патриарха Кирилла содействовать в помиловании

Mash: осужденный за захват монастыря схиигумен Сергий попросил о помиловании

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Опальный схиигумен Сергий (настоящее имя Николай Романов), осужденный за захват монастыря, попросил о помиловании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, он также попросил содействия от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Схиигумен заявил, что достиг смирения и покаялся.

Сергий рассказал, что он помогал облагораживать строящийся при московском СИЗО-4 храм. В частности, он выполнял там отделочные и строительно-монтажные работы.

Николай Романов был задержан в 2020 году, штурм его Среднеуральского монастыря стал результатом длительного конфликта священника с государством и Русской православной церковью, которая лишила его сана. Суд над ним состоялся в Москве, Сергия содержали в столичном СИЗО-4 «Медведь».

10 июля 2024 года стало известно, что Сергий попросился в зону проведения специальной военной операции. Помимо этого, экс-схиигумен подал ходатайство о помиловании на имя президента России Владимира Путина.

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      Никита Абрамов
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