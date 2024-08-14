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15:10, 14 августа 2024Наука и техника

Раскрыто накопление пластика в водоемах зимой

Низкие температуры усилили накопление пластика на дне водоемов

Фото: Florian Delée / Unsplash

Ученые Университета Конкордия в Монреале (Канада) раскрыли влияние низких температур на поведение частиц микропластика в зимних пресноводных водоемах. Результаты исследования, опубликованные в журнале Environmental Science & Technology, показывают, что замораживание может усиливать способность микропластика накапливаться в донных отложениях.

Специалисты установили, что замораживание может изменять воздействие микропластика на окружающую среду, в частности его накопление в пресноводных озерах и речных отложениях. Различные полимеры, такие как полиэтилен (ПЭ), полиуретан (ПУ) и политетрафторэтилен (ПТФЭ), по-разному реагируют на замораживание, что влияет на их способность плавать или оседать на дне водоемов.

Для оценки этих эффектов исследователи провели лабораторные эксперименты с образцами пресной и соленой воды. Они использовали частицы каждого полимера размером от 6 до 10 микрометров, которые были заморожены на 24 часа, а затем разморожены. В пресной воде частицы всех трех полимеров увеличились в размере после замораживания по сравнению с контрольными образцами.

Особенно значительное увеличение размера наблюдалось у полиэтилена, который увеличился на 46 процентов, в то время как полиуретан увеличился лишь на 9 процентов. Это различие объясняется разной способностью этих полимеров отталкивать или притягивать воду, что препятствует или способствует объединению мелких частиц в более крупные. В соленой воде замораживание не оказало существенного влияния на размер частиц.

Дальнейший анализ показал, что после цикла замораживания-оттаивания микропластик, особенно ПТФЭ и ПУ, оседал на дне быстрее, чем до замораживания. Это связано с изменением выталкивающей силы, которая воздействует на частицы после замораживания.

Исследователи отмечают, что используемый в эксперименте период замораживания был короче, чем в естественных условиях, и подчеркивают необходимость дальнейших исследований. Однако они считают, что уже полученные данные указывают на значительное влияние замораживания на поведение микропластика в холодных регионах, что может привести к увеличению его накопления в отложениях.

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      Александр Еникеев
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