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21:03, 14 августа 2024Экономика

Подсчитан ущерб от аномальной засухи в российском регионе

Предварительная сумма ущерба от засухи в Ингушетии составила 375,9 млн рублей

Фото: Ailisa / Shutterstock / Fotodom

Сумма ущерба от аномальной засухи в Ингушетии по предварительным подсчетам составила 375,9 миллиона рублей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава российского региона Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что экстремальные погодные явления повлекли за собой гибель части урожая, серьезный удар был нанесен посевам озимых и яровых культур. По словам Калиматова, в республике из-за засухи уничтожен урожай на площади более 26 тысяч гектаров, что составляет 38 процентов от всех посевных площадей Ингушетии.

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С колоссальными убытками столкнулись более 200 фермеров, они уже обратились к властям с просьбой о помощи, добавил глава региона. Кроме того, он заявил, что в республике состоится внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее стало известно, что правительство Ингушетии приняло решение о введении в республике режима чрезвычайной ситуации после гибели посевов из-за жары и засухи. Летом 2024 года на регион обрушилась жара в 35-40 градусов, а также засуха — осадков не было более десяти дней. Эти факторы негативно сказались на росте и развитии растений.

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