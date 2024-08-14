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14:33, 14 августа 2024Экономика

Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров

На Украине заявили о вхождении Порошенко в топ-3 богатейших граждан страны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в список долларовых миллиардеров, а также вошел в топ-3 богатейших граждан страны. Об этом со ссылкой на данные налоговых деклараций сообщает «Инсайдер».

В материале отмечается, что экс-глава государства за последние два года «обогатился более чем в 20 раз больше», чем в предшествовавший период. Также часть заработков принадлежит его уехавшим за границу военнообязанным сыновьям.

О том, что Порошенко перестал быть миллиардером, стало известно в конце 2022 года. В списке 20 самых состоятельных украинцев владельца кондитерского концерна Roshen тогда поставили на 12-е место. Отмечалось, что с февраля по декабрь его состояние сократилось с 1,6 миллиарда долларов до 730 миллионов. За 2023 год бизнесмену и политику удалось вернуть часть потерянного, поднявшись до отметки в 954 миллиона долларов.

Ранее Порошенко уже выбывал из перечня долларовых миллиардеров и смог вернуться в него спустя год после того, как перестал быть президентом Украины — в мае 2020 года.

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      Дмитрий Воронин
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