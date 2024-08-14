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20:30, 14 августа 2024Мир

Постпредство России заявило об отсутствии контактов с ООН по вылазке ВСУ под Курском

Постпредство России: ООН не связывалась с Москвой по вылазке ВСУ под Курском

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Организация объединенных наций (ООН) не связывалась с Москвой по поводу вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Как мне известно, ООН не связывалась с Россией. Организация очень медлительна, когда дело касается нашей страны, но крайне расторопна в вопросах с западными государствами. Мы уже несколько раз на это указывали. Для ООН это выглядит очень неприглядно», — отметил дипломат.

Полянский также добавил, что на данном этапе Москва не собирается запрашивать проведения заседания Совета Безопасности (СБ) ООН на тему вылазки ВСУ в Курскую область.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что Киев пошел по пути эскалации, атаковав Курскую область. Он указал на то, что Украина «сделала однозначный выбор в пользу военных действий», и это стало лучшим опровержением для международных партнеров, которые заявляли, что республика «склоняется к мирному решению конфликта».

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      Дарья Устьянцева
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