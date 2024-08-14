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13:03, 14 августа 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии призвал Финляндию подумать о подводном туннеле Таллин — Хельсинки

Премьер Эстонии Михал: стоит подумать о подводном туннеле Таллин — Хельсинки

Кристен Михал. Фото: Lehtikuva / Mikko Stig / Reuters

Финляндии стоит подумать о строительстве подводного туннеля ТаллинХельсинки, проходящего под Финским заливом. К этому призвал в интервью для финского издания Helsingin Sanomat премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

«Я призываю вас подумать об этом. Это не значит, что мы начнем строительство немедленно», — приводятся в публикации слова политика.

Он добавил, что туннель повысит региональную привлекательность Хельсинки и Таллина по сравнению со Стокгольмом и Ригой, а также отметил, что уже проводил расчеты такого строительства девять лет назад, будучи министром экономики Эстонии.

Ранее в КНР признали, что газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, повредил китайский корабль. В Пекине инцидент назвали случайностью и объяснили сильным штормом.

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      Глеб Палехов
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