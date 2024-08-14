Премьеры Эстонии и Финляндии непринужденно обсудили «русскую угрозу» в бане

Премьер Эстонии Кристен Михал обсудил «русскую угрозу» в бане с премьером Финляндии Петтери Орпо. Об этом сообщает ERR.
Михал и Орпо прокомментировали итоги визита эстонского премьера в ходе совместной пресс-конференции. Политики обсудили перспективы продолжения военной помощи Украины обеими странами.
«По финскому и эстонскому обычаю мы вместе ходили в сауну. Мы говорили о политике, мире, безопасности, ситуации на Украине, угрозе со стороны России», — подчеркнул финский премьер. Стороны договорились провести осенью встречу представителей оборонной промышленности.
Ранее Орпо заявил о незаконченности дела о повреждении газопровода Balticconnector. По его словам, расследование остается незаконченным, несмотря на появление новых деталей произошедшего.