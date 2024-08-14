Премьер Финляндии заявил о незаконченности дела о повреждении газопровода Balticconnector

Премьер Финляндии Орпо: дело о газопроводе Balticconnector остается открытым

Дело о повреждении газопровода Balticconnector остается незаконченным, несмотря на появление новых деталей произошедшего. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает агентство Reuters.

«Вопрос о причине повреждения Balticconnector остается открытым», — рассказал глава финского правительства.

Ранее газета South China Morning Post (SCMP) сообщала, что Пекин признал повреждение газопровода Balticconnector китайским кораблем. По информации издания, Китай провел внутреннее расследование и недавно передал его результаты правительствам Финляндии и Эстонии. В переданном сообщении говорится, что авария стала результатом сильного шторма.