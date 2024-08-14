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13:07, 14 августа 2024Мир

Премьер Финляндии заявил о незаконченности дела о повреждении газопровода Balticconnector

Премьер Финляндии Орпо: дело о газопроводе Balticconnector остается открытым

Фото: Vesa Moilanen / Globallookpress.com

Дело о повреждении газопровода Balticconnector остается незаконченным, несмотря на появление новых деталей произошедшего. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает агентство Reuters.

«Вопрос о причине повреждения Balticconnector остается открытым», — рассказал глава финского правительства.

Ранее газета South China Morning Post (SCMP) сообщала, что Пекин признал повреждение газопровода Balticconnector китайским кораблем. По информации издания, Китай провел внутреннее расследование и недавно передал его результаты правительствам Финляндии и Эстонии. В переданном сообщении говорится, что авария стала результатом сильного шторма.

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      Максим Габриелян
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