Принц Гарри и Меган Маркл будут мстить королевской семье новыми разоблачениями

Супруга принца Гарри опубликует мемуары с разоблачением королевской семьи

Супруга принца Гарри Меган Маркл опубликует книгу воспоминаний с новыми разоблачениями британской королевской семьи. Об этом сообщает издание New York Post.

После переезда в США Гарри и Меган дали несколько скандальных интервью и сняли документальный сериал для Netflix, а принц Гарри опубликовал мемуары. Все это время они старательно обходили болезненные для королевской семьи темы — в частности, избегали негативных высказываний о Елизавете II и Карле III и скрывали имена родственников, допускавших расистские высказывания.

Как утверждает журнал Closer, ссылающийся на анонимного знакомого Гарри и Меган, на этот раз будет не так. Они оскорблены тем, что летом королевская семья не пригласила их погостить в резиденции Балморал, и намерены мстить. «Среди их друзей идут разговоры, что хватит церемониться и демонстрировать дипломатичность», — говорит источник Closer.

Есть огромный спрос на новые откровения Меган в виде еще одного интервью или даже ее собственных мемуаров. Есть шанс заработать на этом целое состояние и прояснить множество вопросов знакомый Гарри и Меган

Ранее сообщалось, что нидерландское издание новой книги журналиста Омида Скоби о закулисной жизни британской королевской семьи вызвало скандал в Великобритании. По утверждению британского журналиста Пирса Моргана, там сказано, что «тайными расистами», которые интересовались цветом кожи будущих детей принца Гарри и Меган Маркл, якобы были король Карл III и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.