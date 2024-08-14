Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 14 августа 2024Из жизни

Профессор случайно разоблачил свое пристрастие к порнографии во время лекции

Профессор из США случайно продемонстрировал любовь к порно во время презентации

В США профессор случайно продемонстрировал студентам свою любовь к порнографии. Видео с заголовком «Мой профессор только что разоблачил себя» было опубликовано на платформе X (бывший Twitter).

Преподаватель математики подключил свой ноутбук к проектору во время лекции, чтобы показать студентам презентацию с формулами. Однако над файлом оказались видны десятки вкладок с эротическим контентом. Оказалось, что профессор испытывает пристрастие к порно и пользуется платформой для взрослых с платной подпиской.

Услышав смешки и удивленные вздохи, мужчина понял, что что-то не так. Заметив вкладки, он запаниковал и быстро отключил ноутбук от проектора. Курьезный случай попал на видео. В ролике слышно, как смущенный профессор говорит: «Извините. Позвольте мне это исправить».

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019

Видео стало вирусным и набрало 12,6 миллиона просмотров.

Ранее в Бразилии индейцы марубо, получившие доступ к интернету благодаря спутниковой системе Starlink, подсели на соцсети и порно. Многие молодые марубо так увлеклись эротическим контентом, что привело к росту откровенного сексуального поведения в культуре, где ранее даже поцелуи на людях считались недопустимыми.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      В США ответили на вопрос о целях вылазки Украины в Россию

      Профессор случайно разоблачил свое пристрастие к порнографии во время лекции

      Новичкам в сексе указали на оптимальные позы для интимной близости

      У Екатерины Шульман нашли задолженность по штрафу за нарушение закона об иноагентах

      Российский посол заявил об участии Британии в операциях ВСУ

      Минобороны получит партию пулеметов «Корд»

      Пять украинских военных вязли в плен возле Малой Локни в Курской области

      Папарацци сняли Эмили Ратаковски на прогулке в облегающем топе без бюстгальтера

      Мужчина решил искупаться в реке и наткнулся на жуткую находку

      В Сербии рассказали об атмосфере Первой мировой в Европе и разрешенной русофобии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше