Профессор случайно разоблачил свое пристрастие к порнографии во время лекции

Профессор из США случайно продемонстрировал любовь к порно во время презентации

В США профессор случайно продемонстрировал студентам свою любовь к порнографии. Видео с заголовком «Мой профессор только что разоблачил себя» было опубликовано на платформе X (бывший Twitter).

Преподаватель математики подключил свой ноутбук к проектору во время лекции, чтобы показать студентам презентацию с формулами. Однако над файлом оказались видны десятки вкладок с эротическим контентом. Оказалось, что профессор испытывает пристрастие к порно и пользуется платформой для взрослых с платной подпиской.

Услышав смешки и удивленные вздохи, мужчина понял, что что-то не так. Заметив вкладки, он запаниковал и быстро отключил ноутбук от проектора. Курьезный случай попал на видео. В ролике слышно, как смущенный профессор говорит: «Извините. Позвольте мне это исправить».

Видео стало вирусным и набрало 12,6 миллиона просмотров.

Ранее в Бразилии индейцы марубо, получившие доступ к интернету благодаря спутниковой системе Starlink, подсели на соцсети и порно. Многие молодые марубо так увлеклись эротическим контентом, что привело к росту откровенного сексуального поведения в культуре, где ранее даже поцелуи на людях считались недопустимыми.