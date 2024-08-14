Путин пожелал успехов врио главы Калининградской области на выборах

Путин пожелал успехов главе Калининградской области Беспрозванных на выборах

Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Глава государства пожелал губернатору успехов на предстоящих выборах, пишет ТАСС.

На встрече Беспрозванных заверил президента, что сделает все необходимое, чтобы оправдать доверие жителей региона и Путина в случае победы на выборах.

«Алексей Сергеевич, я же вас назначал туда временно исполняющим обязанности, поэтому постараюсь вам помочь. Но, естественно, решение зависит от жителей Калининградской области», — ответил российский лидер, пожелав политику удачи.

Беспрозванных возглавил Калининградскую область 15 мая, прежде он работал замглавы Минпромторга. Выборы в регионе пройдут 6-8 сентября.

В июле Путин включил Беспрозванных в состав Госсовета.