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14:14, 14 августа 2024Россия

Путин пожелал успехов врио главы Калининградской области на выборах

Путин пожелал успехов главе Калининградской области Беспрозванных на выборах
Владимир Путин и Алексей Беспрозванных

Владимир Путин и Алексей Беспрозванных. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Глава государства пожелал губернатору успехов на предстоящих выборах, пишет ТАСС.

На встрече Беспрозванных заверил президента, что сделает все необходимое, чтобы оправдать доверие жителей региона и Путина в случае победы на выборах.

«Алексей Сергеевич, я же вас назначал туда временно исполняющим обязанности, поэтому постараюсь вам помочь. Но, естественно, решение зависит от жителей Калининградской области», — ответил российский лидер, пожелав политику удачи.

Беспрозванных возглавил Калининградскую область 15 мая, прежде он работал замглавы Минпромторга. Выборы в регионе пройдут 6-8 сентября.

В июле Путин включил Беспрозванных в состав Госсовета.

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