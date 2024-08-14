Пять вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов в российском регионе

В Самарской области пять вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram.
Уточняется, что инцидент произошел вечером 14 августа на стации «Жигулевское море» при отправлении с подгорочного парка грузового поезда. В результате три из сошедших с рельс вагона опрокинулись на бок. Информации о пострадавших не сообщается.
Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводятся восстановительные работы. Задержек движения не допущено.
Ранее сообщалось, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области. На месте инцидента произошел крупный пожар, на тушение которого спасателям потребовалось около двух часов.