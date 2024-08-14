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21:58, 14 августа 2024Россия

Пять вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов в российском регионе

В Самарской области пять вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов

Фото: Telegram-канал Приволжская транспортная прокуратура

В Самарской области пять вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 14 августа на стации «Жигулевское море» при отправлении с подгорочного парка грузового поезда. В результате три из сошедших с рельс вагона опрокинулись на бок. Информации о пострадавших не сообщается.

Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводятся восстановительные работы. Задержек движения не допущено.

Ранее сообщалось, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области. На месте инцидента произошел крупный пожар, на тушение которого спасателям потребовалось около двух часов.

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      Марина Совина
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