Пять вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов в российском регионе

В Самарской области пять вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов

В Самарской области пять вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 14 августа на стации «Жигулевское море» при отправлении с подгорочного парка грузового поезда. В результате три из сошедших с рельс вагона опрокинулись на бок. Информации о пострадавших не сообщается.

Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводятся восстановительные работы. Задержек движения не допущено.

Ранее сообщалось, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области. На месте инцидента произошел крупный пожар, на тушение которого спасателям потребовалось около двух часов.