Раскрыты подробности об упавшем со скалы во время бегства от медведя россиянине

Упавшим со скалы во время бегства от медведя туристом оказался известный яхтсмен

Упавшим со скалы в Бурятии во время бегства от медведя туристом оказался титулованный российский яхтсмен. Подробности о мужчине раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным издания, 56-летний Станислав П. более 30 лет занимался парусным спортом и был обладателем множества регалий, в том числе четырех кубков Байкала.

Как пишет источник, Станислав отдыхал в Змеиной бухте на Байкале с другом. Когда мужчины собирали в лесу грибы и шишки, на них напал медведь. Пытаясь скрыться от хищника, туристы прыгнули со скалы. Известный яхтсмен не выжил, а его друг сломал ключицу.

Другой россиянин встретил медведя в лесу на Камчатке. Он сумел отбиться от животного и сразу позвонил соседке по даче, которая вызвала спасателей.

