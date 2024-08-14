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18:28, 14 августа 2024Путешествия

Раскрыты подробности об упавшем со скалы во время бегства от медведя россиянине

Упавшим со скалы во время бегства от медведя туристом оказался известный яхтсмен

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Упавшим со скалы в Бурятии во время бегства от медведя туристом оказался титулованный российский яхтсмен. Подробности о мужчине раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным издания, 56-летний Станислав П. более 30 лет занимался парусным спортом и был обладателем множества регалий, в том числе четырех кубков Байкала.

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Как пишет источник, Станислав отдыхал в Змеиной бухте на Байкале с другом. Когда мужчины собирали в лесу грибы и шишки, на них напал медведь. Пытаясь скрыться от хищника, туристы прыгнули со скалы. Известный яхтсмен не выжил, а его друг сломал ключицу.

Другой россиянин встретил медведя в лесу на Камчатке. Он сумел отбиться от животного и сразу позвонил соседке по даче, которая вызвала спасателей.

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      Алина Черненко
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