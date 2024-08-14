Редкий краснокнижный пингвиненок родился в российском океанариуме

В океанариуме Самары вылупился редкий краснокнижный пингвиненок Гумбольдта

Краснокнижный пингвиненок Гумбольдта впервые появился на свет в океанариуме Самары. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что яйцо самка пингвина отложила еще в конце апреля. Тогда же сотрудники океанариума создали все условия для его высиживания и оборудовали просторный контейнер с малым количеством света и гнездовьем из камушков. Ведущий ихтиолог и орнитолог океанариума Дмитрий Гурьянов рассказал, что самка с самцом высиживали яйцо по очереди около 40-42 дней. «Первые две недели эту непростую задачу взяла на себя самка, после чего к процессу присоединился самец и начал ее периодически менять, а она в это время разминалась и плавала», — отметил он.

В океанариуме рассказали, что пока пара готовилась к появлению детеныша на свет, другой самец сильно ревновал самку и грустил. Однако работники центра не оставляли его без внимания и заботились о нем.

Детеныш редкого пингвина появился на свет летом. Сейчас малыш в процессе первой линьки, он питается переработанной едой, которую ему приносят родители, и понемногу пробует маленькую рыбу от сотрудников океанариума. Детеныш еще не начал плавать, но родители стали брать его с собой на короткие прогулки. Впрочем, заметили в центре, малыш этому не рад и пока не хочет покидать гнездо.

Родители новорожденного пингвиненка приехали в Самару в годовалом возрасте в начале 2020 года из немецкого зоопарка в городе Коттбус. Обычно пингвины Гумбольдта составляют пару на всю жизнь, а для их размножения должны быть созданы определенные условия, включая температуру воды и воздуха. Данный вид занесен в Международную Красную книгу.

Ранее сообщалось, что в Тункинском национальном парке в Бурятии расцвел редкий краснокнижный цветок, за которым «охотятся» в Китае и Корее. Уникальное растение носит название гнездоцветка клобучковая, она же неоттианта клобучковая, или кокушник. Оно отличается тем, что зацветает лишь на 15-й год жизни.