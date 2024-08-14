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21:49, 14 августа 2024Мир

Россия выразила обеспокоенность провокацией израильского министра

МИД: Россия обеспокоена провокационной акцией Бен-Гвира у мечети «Аль-Акса»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия обеспокоена провокационной акцией министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира у мечети «Аль-Акса» в Иерусалиме. Об этом указано в заявлении на официальном сайте МИД РФ.

Бен-Гвир, известный своими правыми взглядами, совершил коллективную молитву в мечети с участием нескольких тысяч иудеев. По мнению министерства, подобные «безответственные шаги» приводят к разжиганию радикальных настроений как среди израильтян, так и среди палестинцев, тем самым подрывая усилия всего мира по деэскалации на Ближнем Востоке.

«Подобные выходки сторонников религиозного сионизма, к сожалению, носят регулярный характер. Властям Израиля следует принять эффективные меры для прекращения этой порочной практики, грубо нарушающей статус-кво иерусалимских святынь», — подчеркнули в МИД.

Ранее стало известно, что в руководстве Израиля произошел раскол из-за споров о необходимости атаки на ливанскую организацию «Хезболла». В стране растет количество сотрудников службы безопасности и политиков, которые считают, что Израилю необходимо предпринять «наступательные действия» в отношении «Хезболлы».

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      Артём Верейкин
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