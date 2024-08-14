Россияне согласились довериться блогерам в нескольких вопросах

«VK Клипы»: 43 % россиян считают, что блогеры могут повлиять на их стиль и хобби

Почти половина жителей России готова прислушиваться к мнению блогеров при выборе хобби, мест для путешествий или при смене стиля одежды. К такому выводу пришли в своем исследовании платформа коротких видео «VK Клипы» и сервис Anketolog.ru, результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Онлайн-опрос проводился 3-4 июля 2024 года, в нем приняли участие 1500 пользователей соцсетей от 18 до 45+ лет, проживающих в городах-миллионниках. 43 процента опрошенных отметили, что блогеры могут повлиять на их поведение — на желание попробовать новое хобби, посетить то или иное место или сменить стиль одежды. В то же время 36 процентов россиян думают, что мнение инфлюэнсера никак не влияет на их ежедневную жизнь.

45 процентов участников исследования называют важным качеством блогера готовность уважительно общаться с аудиторией и отвечать на комментарии. 43 процента указали, что для формирования позитивного образа важен образ жизни инфлюэнсера — он должен быть близок зрителям. Авторская подача контента важна для 38 процента опрошенных.

Возраст инфлюэнсеров имеет значение для 43 процентов опрошенных, 15 из них больше доверяют авторам старше себя, еще 15 — блогерам моложе, а 13 процентов прислушиваются к мнению ровесников. В то же время количество подписчиков зачастую не оказывает влияния на доверие аудитории к блогеру.

Больше всего респонденты расположены к авторам по тематике хобби и увлечений — таким инфлюэнсерам доверяют 44 процента россиян. 40 процентам нравятся блогеры, которые производят развлекательный и юмористический контент, четверть опрошенных доверяют инфлюэнсерам, которые транслируют и обсуждают новости.

Одним из самых популярных форматов признаны короткие ролики: 65 процентов опрошенных ежедневно смотрят такие видео. По данным Anketolog.ru, чаще всего смотрят короткие видео в «VK Клипах» — 54 процента, на втором месте Shorts — 52 процента, на третьем — «Дзен» с 40 процентами.

«VK Клипы» — самая популярная российская платформа коротких вертикальных видео, по данным Mediascope. В апреле 2024 года среднесуточное количество зрителей «VK Клипов» превысило 33 миллиона человек.