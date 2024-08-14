Россиянка узнала сына на видео с пленным срочником

Мать российского срочника рассказала, что узнала сына на видео с пленным

В Тюмени мать узнала сына на видео с пленным солдатом-срочником. Об этом сообщает Telegram-канал «Тюмень ЧП».

Она утверждает, что ее сын попал в плен в Курской области 6 августа — тогда на территории приграничного региона начались бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам россиянки, ее сына командировали в Курскую область в марте. Родственники потеряли связь с солдатом 4 августа — перед этим он сообщил, что у него могут изъять мобильный телефон.

На опубликованной записи военнослужащий говорит, что хочет как можно скорее оказаться дома. Его глаза завязаны. Семья солдата хочет поехать в Москву и просить помощи у Минобороны.

14 августа курские власти сообщили о продолжении эвакуации из Суджанского района. «Обстановка на территории (...) очень сложная», сообщил глава района Александр Богачев.