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08:24, 14 августа 2024Мир

Российский посол оценил слова Зеленского о переговорах с Россией

Посол Келин: заявления Зеленского о переговорах не стоит воспринимать всерьез
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможности проведения мирных переговоров с Россией не стоит воспринимать всерьез. Такое мнение высказал посол России в Лондоне Андрей Келин, сообщает РИА Новости.

«На деле Киев не продемонстрировал ничего, что могло бы подтверждать весомость этих слов», — подчеркнул он.

По словам дипломата, стоит также учитывать «непроясненный статус» Зеленского. Глава российской дипмиссии также добавил, что в официальных кругах Лондона тема мирных переговоров с Россией «не в фаворе».

Ранее Келин заявил, что Британия разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать крылатые ракеты Storm Shadow только в пределах «международно признанной» территории страны. Он отметил, что первичная позиция Лондона остается неизменной, но размытость заявлений британских чиновников дает СМИ возможность по-разному трактовать слова официальных лиц.

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      Виктория Кондратьева
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