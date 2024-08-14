Посол РФ Келин заявил об участии Британии в военных и диверсионных операциях ВСУ

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания не только занимается подготовкой военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и активно участвует в проведении военных и диверсионных операций. Его слова приводит РИА Новости.

Келин заявил об участии Британии в военных и диверсионных операциях ВСУ, а также напомнил данные Минобороны России, согласно которым более 800 британцев решили воевать под флагом Украины.

«Безусловно, стоит упомянуть и активную вовлеченность британцев в подготовку и осуществление военных и диверсионных операций ВСУ, не говоря уже о значимом влиянии на украинское руководство», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Британия запретила Украине бить по Курской области ракетами Storm Shadow. Страна поставляет Киеву военную помощь, «чтобы он мог защищаться от незаконных атак России в соответствии с международным гуманитарным правом».