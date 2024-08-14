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23:56, 14 августа 2024Мир

Сенатор призвал США перестать играть в «полицейских мира»

Сенатор Вэнс: США надо прекратить отправлять молодых людей в далекие страны

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Соединенным Штатам Америки необходимо перестать играть в «полицейских мира» и отправлять молодых людей в далекие страны, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии, сенатор Джей Ди Вэнс. Во время предвыборного мероприятия он обвинил представителей Демократической партии в том, что они отправляют американцев воевать «по всему миру».

«Мы не полицейские мира. Нам необходимо использовать наших молодых людей в качестве ресурса здесь, дома», — подчеркнул он.

Ранее Вэнс заявил, что вице-президент США Камала Харрис не сможет противостоять президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. По его словам, Харрис не смогла ответить на вопросы журналистов и «боится отвечать перед американским народом», а представлять страну на международной арене ей будет еще сложнее.

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      Маргарита Пименова
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